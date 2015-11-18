Яресько обіцяє в найближчі тижні подати до Ради Податковий кодекс і держбюджет-2016

Міністерство фінансів України планує в найближчі тижні подати до Верховної Ради низку законопроектів щодо структурних реформ, а також новий Податковий кодекс і проект державного бюджету на 2016 рік.

Про це написала міністр фінансів України Наталія Яресько у своєму Тwitter.

За словами міністра, ці документи мають створити основу для економічної стабільності і зростання.

Низку законопроектів щодо структурних реформ, новий ПКУ та проект Держбюджету-2016 плануємо подати до @verkhovna_rada у найближчі тижні — Наталія Енн Яресько (@n_jaresko) 18 Листопад 2015

Раніше у Мінфіні повідомляли, що уряд України розпочав переговори щодо бюджетного процесу наступного року з представниками місії Міжнародного валютного фонду, яка прибула до Києва 12 листопада для продовження дискусії з українською владою щодо економічних реформ за підтримки Фонду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів розпочав роботу над податковою реформою і новою редакцією Податкового кодексу у квітні поточного року. Податкова реформа є однією з ключових реформ, визначених основним кредитором країни - Міжнародним валютним фондом.

На поточний момент існує два основних проекти податкової реформи - урядовий і парламентський. Обидва проекти передбачають зниження податкових ставок. Однак урядовий проект передбачає поступове зниження ставок і зростання дефіциту бюджету до 60 млрд грн. Парламентський проект є більш ліберальним, передбачає різке зниження ставок, що, за підрахунками аналітиків, може сформувати дефіцит у розмірі не менш як 200-207 млрд грн.

Світовий банк, другий за масштабами фінансування України серед її найбільших кредиторів, очікує, що наша країна продовжить курс макроекономічної стабілізації, і рекомендує українській владі з обережністю підходити до податкової реформи, утримуючись від радикального і різкого зниження податків.