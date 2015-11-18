"ПриватБанк" перерахував до бюджету України 5 мільярдів

За 10 місяців 2015 року «ПриватБанк» перерахував до бюджету 4 млрд 987 млн ​​грн, що вдвічі перевищує обсяги сплачених банком податків і зборів за 2013 рік (2 млрд 416 млн грн) і в 1,5 разу більше, ніж за 2014 рік (3 млрд 489 млн грн).

Як повідомила прес-служба банку, за 10 місяців 2015 року «ПриватБанк» направив до держбюджету 2 млрд 443 млн грн податку на депозити, до пенсійного та соціальних фондів перераховано понад 677 млн ​​грн, а Фонд гарантування вкладів фізичних осіб отримав від «ПриватБанку» понад 1 млрд 84 млн грн.

За даними українського податкового відомства, «ПриватБанк» входить до топ-10 найбільших компаній – платників податків України – та очолює рейтинг банків – найбільших платників податків.