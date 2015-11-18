У Гройсмана засекретили вартість обладнання для Wi-Fi, на яке Рада витратить 15 мільйонів гривень

Управління справами Верховної Ради України 3 і 13 листопада уклало низку угод та акцептувало пропозицій на закупівлю цифрового обладнання на 42,57 млн грн.

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Про це з посиланням на «Віснику державних закупівель» повідомляють «Наші гроші».

Згідно з інформацією видання, ТОВ «ІТ-Інтегратор» за 14,73 млн грн. створить цілісну систему бездротового зв’язку Wi-Fi на базі Cisco в адміністративних будинках ВР за адресами:

вул. Садова, 3

вул. Садова, 3а

вул. Шовковична, 2

вул. Шовковична, 4

вул. Грушевського, 5

вул. Грушевського, 18/2

вул. Липська, 3

вул. Кутузова, 8

вул. В. Житомирська, 11

пров. Несторівський, 4.

Зокрема для цього замовлено 300 точок бездротового доступу Cisco AIR-CAP та інше устаткування (див. перелік обладнання Wi-Fi і обладнання). Всупереч вимогам Мінекономрозвитку ціни за одиницю обладнання не були опубліковані, що не дозволяє порівняти їх із ринковими.

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Крім того, ще 7,30 млн грн. заплатять за системи віддаленого доступу та центру комутації мереж.

Обидві закупівлі включають налагодження обладнання, навчання двох фахівців та сервісну підтримку.

Також у ТОВ «Уліс сістемс» придбають на 20,54 млн грн. системи збереження даних.

Додамо, що приблизна ринкова вартість однієї точки бездротового доступу Cisco AIR-CAP становить 8-9 тисяч гривень.