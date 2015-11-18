Сорос стане інвестором фонду прямих капіталовкладень в Україні

Інвестиційний фонд Ukrainian Redevelopment Fund, що працює під контролем одного з найбільших інвестиційних фондів Soros Fund Management, діючий в інтересах американського фінансиста Джорджа Сороса, стане інвестором фонду прямих капіталовкладень Dragon Capital New Ukraine Fund, який працюватиме під управлінням української компанії «Драгон Капітал».

Про це повідомила прес-служба «Драгон Капітал».

«Ми раді стати якірним інвестором нового фонду прямих інвестицій в Україні», - цитує прес-секретаря Soros Fund Management Майкла Вашона прес-служба української компанії.

Dragon Capital New Ukraine Fund планує інвестувати в різні сектори української економіки, забезпечуючи підприємства фінансовою та управлінською підтримкою для підвищення ефективності, модернізації технологій та забезпечення довгострокового зростання.

«Ми вважаємо, що міжнародний приватний капітал у поєднанні з сильними місцевими управлінськими навичками сприятимуть відновленню економіки України й принесуть безсумнівну користь. Dragon Capital New Ukraine Fund має все для того, щоб стати одним із перших успішних прикладів на посткризовому ринку прямих інвестицій в Україні», - додав Вашон.

У свою чергу генеральний директор «Драгон Капітал» Томаш Фіала зазначив, що на даний момент в Україні є можливість інвестувати в місцеві підприємства за вигідною ціною.

«Ми вважаємо, що поточна економічна ситуація в Україні являє собою прекрасну можливість інвестувати в успішні місцеві підприємства за привабливою ціною. Ми будемо прагнути максимально використовувати в інтересах фонду та компаній-партнерів нашу велику мережу контактів в Україні і за кордоном», - зазначив Фіала.

Як повідомляв УНІАН, американський фінансист Джордж Сорос готовий інвестувати в економіку України до 1 млрд дол. за умови, що західні країни також почнуть інвестувати в нашу країну.

Також Сорос зазначив, що нова податкова реформа в Україні повинна усунути перешкоди для міжнародних інвесторів.

Він звернув увагу, що у Верховній Раді обговорюється кілька варіантів податкової реформи, але, на його думку, кращим варіантом реформи є план, який відстоює міністр фінансів Наталія Яресько, оскільки лише цей варіант відповідає вимогам Міжнародного валютного фонду.

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Довідка УНІАН. Американський фінансист та інвестор Джордж Сорос - прихильник теорії відкритого суспільства й противник «ринкового фундаменталізму». Він є засновником мережі благодійних організацій, відомих як «Фонд Сороса». Сорос є одним із провідних світових фінансистів, які надають консультаційну підтримку реформ в Україні. У січні президент України Петро Порошенко зустрічався з Соросом у Києві. Співрозмовники обговорювали міжнародні інструменти й можливості для збільшення економічної допомоги Україні.

Ukrainian Redevelopment Fund - приватна інвестиційна структура, яка фокусується на особливих ситуаціях і прямих інвестиціях в Україні, і компаніях зі значною операційною діяльністю в Україні. URF прагне здійснювати цільові інвестиції, які можуть сприяти економічному та соціальному розвитку України. Основний інвестиційний партнер URF - це Soros Fund Management, приватний інвестиційний радник низки приватних інвестиційних фондів, керованих виключно в інтересах Сороса.