Гривня на міжбанку вже опустилася нижче 24 за долар

У середу, 18 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 24,00/24,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,5440/25,6440 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3680/0,3700 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 23,9930 грн/дол., на цю годину укладено 89 угод на суму 27,70 млн дол.