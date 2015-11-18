Нацбанк бореться за гривню: хоче знову продати на міжбанку $50 мільйонів

Національний банк України сьогодні, 18 листопада, оголосив про проведення аукціону на міжбанківському валютному ринку з продажу валюти в обсязі до 50 мільйонів доларів США, повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.

Вчора, 17 листопада, НБУ також оголошував аукціон з продажу валюти в обсязі до 50 мільйонів доларів США, за результатами якого продав банкам 5,3 мільйона доларів за середньозваженим курсом 23,6698 гривні/долар.

Коментуючи підсумки вчорашнього аукціону, регулятор зазначив, що для згладжування надмірних коливань курсу гривні на продаж була виставлена валюта об'ємом до 50 мільйонів доларів, але попит з боку банків виявився низьким.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 24,00/24,10 гривні/долар.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 23,9930 гривні/долар, до цього годині укладено 89 угод на суму 27,70 мільйона доларів.

Українська гривня в лютому цього року знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 гривні/долар. Після введення НБУ ряду обмежень та отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21-23 гривні/долар та утримувалася в цьому коридорі більш ніж півроку.

протягом останніх тижнів діапазон коливань курсів на міжбанківському валютному ринку зсунувся в бік здешевлення гривні, що, на думку НБУ, пов'язано з проведенням в Україні місцевих виборів.