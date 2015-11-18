Протягом жовтня безробітних українців стало менше на 13 тисяч осіб

Офіційний рівень безробіття в Україні знижується протягом 10 місяців і склав за підсумками жовтня 1,5% від населення працездатного віку проти 2% на початку року, повідомляє Державна служба статистики.

В абсолютних цифрах кількість безробітних протягом місяць зменшилася на 13,3 тисяч осіб – до 394,1 тисячі осіб проти 407,4 тисячі місяцем раніше. Всього за 10 місяців цей показник знизився на більш ніж 130 тисяч осіб.

Кількість безробітних, які отримують допомогу, також зменшилася – майже на 12 тисяч осіб – до 306,2 тисячі При цьому середній розмір допомоги зменшився – до 1373 гривень проти 1387 гривень у вересні. З початку року кількість безробітних отримують допомогу знизилося на 108 тисяч осіб, а розмір допомоги збільшився на 121 гривню. Отримали роботу в жовтні 10,2% зареєстрованих безробітних, причому чоловіки працевлаштовувалися майже в два рази частіше за жінок.

У Держстаті зазначили, що всі дані наводяться без урахування АР Крим і зони проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

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Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці, у першому півріччі поточного року знизився до 9,2% порівняно з 10% за підсумками першого кварталу поточного року. У той же час у порівнянні з першим півріччям 2014 року показник безробіття виріс на 0,2%. У регіональному розрізі показники безробіття вище середнього по Україні зафіксовані у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях. Найбільш значний показник безробіття у першому півріччі зафіксовано в Донецькій та Луганській областях – 14,1% і 16,6% відповідно. Причому порівняно з 1-м кварталом року ці показники зросли на 0,5% і 1% відповідно. В інших регіонах рівень безробіття знижувався. Найбільш низькі показники безробіття – у Києві, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях – не більше 7%.

За підсумками 2014 року рівень безробіття в Україні, згідно з методологією МОП, становив 9,7%. До кінця року, за раніше оприлюдненими прогнозами МОП та Міжнародного валютного фонду, безробіття в Україні зросте до 11,5%. За даними Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття, кількість українців, які не мають постійної роботи або є прихованими безробітними, становить близько 5 мільйонів осіб.