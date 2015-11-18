Яценюк підрахував втрати від російського ембарго

Втрати України у випадку введення Росією продовольчого ембарго в 2016 році складуть 600 мільйонів доларів, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду.

"Я звертаюся до парламенту, до політичних партнерів по коаліції підтримати законопроект. Україна провела свою оцінку втрат від введення торгового ембарго Російською Федерацією, в 2016 році Україна втратить близько 600 мільйонів експорту до Російської Федерації", - сказав він.

За словами Яценюка, залежність України від ринку РФ значно знизилася, а втрати у зв'язку з ембарго будуть компенсовані збільшенням експорту в Євросоюз завдяки набранню чинності зони вільної торгівлі.

"Ми готові до того, що Росія прийме обмежувальні торговельні заходи", - підкреслив прем'єр.

Читайте такожРосія вирішила ввести з 1 січня продовольче ембарго щодо України

Як повідомляв УНІАН, за словами єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем, Європейський Союз зробить все можливе в рамках переговорів з Російською Федерацією для запобігання введення ембарго у відношенні українських товарів, проте не може гарантувати позитивний результат.

Україна обіцяє вжити відповідних заходів у разі введення Росією ембарго і виходу із зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року.

Раніше глава Мінекономрозвитку Айварас Абромавічус зазначав, що ймовірне ембарго, яке може бути введено Російською Федерацією щодо українських товарів у зв'язку з введенням режиму вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, вдарить насамперед по російським споживачам.

Євросоюз та Україна не збирається відкладати створення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.