Україна поки не отримувала пропозиції Кремля щодо реструктуризації "боргу Януковича" - Яресько

Україна поки не отримала пропозицію Росії щодо реструктуризації євробондів на 3 мільярди доларів, хоча раніше керівництво РФ заявляло про готовність запропонувати реструктуризацію.

Про це повідомила журналістам міністр фінансів Наталія Яресько після засідання уряду.

"Ні, поки що нічого не отримували", - відповіла вона на запитання журналістів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна завершила реструктуризацію держборгу 13 випусків облігацій у зв'язку з початком їх обміну на нові державні облігації та деривативи. "Російські" облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію та підлягають обміну на нові папери у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі.

Президент Росії Володимир Путін 16 листопада заявив, що РФ готова розстрочити платіж по боргу України на 2016-2018 роки по 1 мільярду доларів на рік за умови, якщо західні партнери нададуть гарантії. Посилаючись на переговори з керівником МВФ Крістін Лагард, Путін заявив, що це навіть краща пропозиція, ніж просив фонд, який нібито просив відстрочку для України на 1 рік.