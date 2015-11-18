Нацбанк ослабив офіційну гривню на 14 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2391,3585 (18 листопада – 2377,1078)

100 EUR – 2550,6230 (18 листопада – 2536,3740)

10 RUR – 3,6916 (18 листопада – 3,6303)

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Як повідомляв УНІАН, 18 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,85/24,00 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,4470/25,6030 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3670/0,3700 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,9136 гривні/долар, до цього часу було укладено 511 угод на суму 310,86 мільйона доларів.