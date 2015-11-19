Fitch підвищило рейтинг України в іноземній валюті

Про це йдеться в повідомленні на сайті агентства.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті (рейтинг дефолту емітента) до "CCC" з "RD" (обмежений дефолт), повідомляється на сайті агентства.

Згідно з повідомленням, також Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті на рівні "ССС", а короткостроковий рейтинг в іноземній валюті підвищено до "С" з "RD".

"Країна вийшла з дефолту з комерційного зовнішнього боргу завдяки випуску 12 листопада нових облігацій для власників бондів на 15 мільярдів доларів. Реструктуризація переносить погашення на 2019-2027 рік і знижує суму заборгованості на 3 мільярда доларів (3,4% ВВП)", - йдеться в повідомленні агентства.

За оцінками Fitch, боргова стійкість України поліпшилася, а зниження потреби в рефінансуванні боргів і продовження підтримки офіційних кредиторів дає певний перепочинок і знижує ризик суверенної боргової кризи в коротко- і середньостроковій перспективі.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародне рейтингове агентство Fitch обіцяло підвищити рейтинг дефолту емітента України відразу після того, як переконається в успішному обміну єврооблігацій нашої країни у межах їх реструктуризації.

Нагадаємо, що агентство знизило рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті для України до рівня "обмежений дефолт" 6 жовтня 2015 року.