МВФ чекає прямих переговорів України та Росії щодо реструктуризації "боргу Януковича"

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд очікує, що питання боргу України перед Російською Федерацією обсягом 3 мільярди доларів, оформленого у вигляді євробондів, які потрапили в периметр реструктуризації, буде вирішено в рамках прямих переговорів між українською та російською владою.

Про це в коментарі УНІАН заявили в Департаменті зовнішніх зв'язків МВФ.

"На недавній зустрічі президента Росії Володимира Путіна та директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, російська сторона представила свою пропозицію щодо боргової операції, яка може бути проведена в контексті програми співпраці між Україною та Фондом, - повідомили в МВФ. – Проте ми вже говорили, що очікуємо прямих дискусій з питання боргу між українською та російською владою".

Раніше президент Росії Володимир Путін анонсував рішення уряду РФ стосовно того, що Росія готова відкласти платежі за боргом до 2016 року. разом з тим, міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що українська сторона досі не отримала жодних пропозицій від російської сторони.

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