Міллера визнано найдорожчим топ-менеджером Росії: премія за роботу досягла $27 мільйонів

Глава правління «Газпрому» Олексій Міллер вперше очолив рейтинг найдорожчих топ-менеджерів Росії за версією Forbes, повідомляється на сайті видання.

За оцінкою Forbes, винагорода Міллера в 2014 році зросла з $25 млн до $27 млн.

Читайте також"Газпром" чекають нові проблеми: США в лютому почне постачання в Європу скрапленого газуГлава правління ВТБ Андрій Костін, рік тому очолював рейтинг, посів друге місце. Розмір його винагороди, за оцінкою Forbes, знизився з $37 млн у 2013 році до $21 млн в 2014-м.

Замикає трійку лідерів глава «Роснафти» Ігор Сєчін. Його винагороду в 2014 році Forbes оцінив у $17,5 млн. Рік тому Forbes також оцінював винагороду глави «Роснафти», але не публікував суму через судовий процес за позовом Сєчіна до редакції. За даними Forbes, у порівнянні з минулим роком оцінка стану Сечіна знизилася.

За ними в рейтингу йдуть Дмитро Разумов, гендиректор групи «Онексім» Михайла Прохорова, і Іван Стрешинський, глава ради директорів «Металоінвесту» і член ради директорів USM Holdings Алішера Усманова. За оцінкою Forbes, їх винагорода в 2014 році збереглася на рівні $15 млн. Шосте місце займає глава Сбербанку Герман Греф, винагороду якого оцінено в $13,5 млн (рік тому — $16 млн). За ним йде президент АФК «Система» Володимира Євтушенкова Михайло Шамолін. Його винагорода, за оцінкою Forbes, знизилася з $15 млн до $11,6 млн. Наступний у списку — глава правління, генеральний директор ВАТ «Відкриття Холдинг» Рубен Аганбегян ($11 млн, раніше в рейтинг не входив).

На дев'ятому місці — Володимир Якунін, у серпні залишив посаду глави РЖД. У 2014 році його винагорода скоротилася з $15 млн до $11 млн, підрахував Forbes. Замикає першу десятку найбільш дорогих топ-менеджерів екс-президент Банку Москви Михайло Кузоловлєв, з липня очолює правління банку «Російський капітал». Його винагорода, за оцінкою Forbes, знизилася з $17 млн у 2013 році до $9,5 млн в 2014-м.

За оцінкою Forbes, в сукупності 25 учасників рейтингу в 2014 році виплатили $242 млн — на 17% менше, ніж роком раніше ($291 млн). Збільшили сумарну винагороду ключових менеджерів у 2014 році лише сім компаній, включаючи «Газпром».