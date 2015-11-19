Fitch не розцінюватиме невиплату Україною "боргу Януковича" як суверенний дефолт

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings припускає, що невиплата Україною 3 мільярдів доларів 20 грудня 2015 року за єврооблігаціями, викупленими Фондом національного добробуту Росії, не вважатиметься суверенним дефолтом у рамках рейтингових критеріїв, повідомляється на сайті агентства.

За інформацією Fitch, також агентство припускає, що будь-яка юридична дія в результаті несплати цього боргу не перешкоджатиме обслуговуванню нових облігацій, випущених у рамках реструктуризації зовнішнього боргу України.

Читайте такожFitch підвищило рейтинг України в іноземній валюті

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті (рейтинг дефолту емітента) до "CCC" з "RD" (обмежений дефолт) у зв'язку із завершенням реструктуризації.

Україна завершила реструктуризацію держборгу 13 випусків облігацій у зв'язку з початком обміну на нові державні облігації та деривативи 12 листопада. "Російські" облігації не увійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі.

Читайте такожПутін заявив, що РФ готова розстрочити платіж

Читайте такожнаразі жодних офіційних пропозицій від російської сторони

Читайте такожочікує вирішення питання боргу України