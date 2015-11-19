Федрезерв США знову дав натяк, що ключова ставка буде підвищена вже в грудні

Значне число чиновників Федеральної резервної системи США підтримало можливість підвищення відсоткової ставки в грудні під час останньої наради регулятора, передає Reuters.

Після того, як влітку і ранньої осені ФРС була стривожена волатильністю ринку США і розпродажем китайських активів, більшість учасників вважають, що умови для підвищення відсоткової ставки "можуть бути виконані до наступного засідання", випливає з протоколу засідання ФРС 27-28 жовтня, опублікованого 18 листопада.

Читайте такожФедрезерв США зберіг рівень ключової ставки, але підняти його може вже в грудніБуло прийнято рішення прямо вказати в заяві за підсумками зустрічі на можливість підвищення ставки в грудні. Лише кілька учасників висловили занепокоєння створенням занадто сильних очікувань, йдеться в протоколі. Чиновники наголосили, що ФРС потенційно запізнилася з озвучуванням своїх намірів, і ринки перенесли очікування підвищення відсоткових ставок на наступний рік.

Формулювання протоколу засідання швидко повернули ці очікування на грудень.

"Фінансова система США, схоже, витримала турбулентність на глобальних фінансових ринках без будь-яких ознак системної напруги, - йдеться в протоколі. - Більшість учасників вважали, що знижувальні ризики, що виникають на тлі економічних і фінансових подій за кордоном, знизилися, і вважають, що ризики для прогнозу внутрішньої економічної активності та ринку праці практично збалансовані".

Крім того, чиновники обговорили реальну рівноважну ставку - показник того, наскільки поточні ставки далекі від "нормальних". Учасники очікують, що вона, швидше за все, виявилася негативною під час кризи, потім зовсім трохи відновилася і "в даний час близька до нуля".

Це може означати, що у ФРС мало простору для маневрів, якщо вона хоче уникнути занадто швидкого посилення фінансових умов, а також те, що центробанк ніколи не зможе занадто далеко піти від показника, близького до нуля.

Побоювання настільки серйозні, що кілька чиновників вирішили, що було б розумним передбачити інші способи стимулювання економіки, якщо низькі ставки укорінятимуться на постійній основі.

Як повідомляв УНІАН, ставка ФРС тримається на рівні 0-0,25% з грудня 2008 року. При цьому підвищення ставки в останній раз було зроблено 29 червня 2006 року. Протягом 2007-2008 років Федрезерв поступово знижував ставку до тих пір, поки вона не досягла мінімальної позначки в грудні 2008 року.