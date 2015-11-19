Fitch прогнозує зростання ВВП України наступного року на 1%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує падіння економіки України за підсумками 2015 року на 11,6% та її зростання в 2016 році на 1%, що трохи нижче оцінок українського уряду, який очікує падіння на 10% у 2015 році та зростання в 2-2,4% у 2016 році.

Про це йдеться в повідомленні Fitch.

"Незважаючи на зростання економіки у третьому кварталі на 0,7%, економіка за підсумками 2015 року все одно покаже негативний результат на рівні 11,6%, супроводжуваний при цьому падінням рівня споживання на 20%, - йдеться в повідомленні. – При цьому в 2016 році будуть очевидними ознаки відновлення, і економіка зросте на 1%, хоча в уряді вважають, що зростання становитиме 2,4%. У 2017 році ми прогнозуємо зростання на 2-3%".

Водночас у Fitch погодились з оцінками Національного банку про інфляцію в 2016 році.

"Вірогідне зростання тарифів у 2016 році спровокує новий виток інфляції, однак ми очікуємо, що Національний банк зможе утримати інфляцію на рівні 12%, що також дозволить знизити ризики курсових коливань", - зазначили в агентстві.

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Раніше Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті (рейтинг дефолту емітента) до "CCC" з "RD" (обмежений дефолт) у зв'язку із завершенням реструктуризації. Крім того, агентство припустило, що невиплата Україною 3 мільярдів доларів 20 грудня 2015 року за єврооблігаціями, викупленими Фондом національного добробуту Росії, не являтиме собою суверенний дефолт у рамках рейтингових критеріїв.