Гривня торгується на міжбанку по 23,95 за долар

У четвер, 19 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 23,85/23,95 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 25,5260/25,6120 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3680/0,3690 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 23,8635 грн/дол., на цю годину укладено 237 угод на суму 90,11 млн дол.