Нацбанк сьогодні продав банкам $15 мільйонів за курсом 23,8 грн/дол.

Національний банк України на валютному аукціоні 19 листопада продав банкам 15,2 млн дол. Середньозважений курс аукціону становив 23,8180 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, всього банки подали заявок на 20,9 млн дол. Мінімальний курс, запропонований банками, становив 23,87 грн/дол., максимальний – 23,8 грн/дол., за мінімальним курсом було продано 55,9% валюти.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України третій день поспіль оголошує про проведення аукціону на міжбанківському валютному ринку з продажу валюти.

На валютному аукціоні 17 листопада НБУ продав банкам 5,3 млн дол., 18 листопада – 13,1 млн дол.

Аукціони покликані заспокоїти надмірні коливання курсу гривні на валютному ринку. У четвер, 19 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 23,83/23,91 грн/дол.