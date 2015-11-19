Гривня зупинила падіння і зміцнюється: 23,90 за долар

У четвер, 19 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 23,80/23,90 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилося на рівні 25,4850/25,5890 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3680/0,3700 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 23,8391 грн/дол., на цей час було укладено 553 угоди на суму 362,27 млн дол.