"Капітальний ремонт": податкова реформа допоможе подолати корупцію, впевнена Яресько

Про це на своїй сторінці у Facebook написала керівник Мінфіну Наталя Яресько.

Міністр нагадала, що в даний момент в Україні діють 97 різних ставок для чотирьох ключових податків - податку на доходи фізичних осіб, ПДВ, податку на прибуток підприємств та ЄСВ.

За її словами, така система є дуже складною і неефективною і сприяє корупції та шахрайству.

«Міністерство фінансів України запропонувало «капітальний ремонт» існуючої системи, при якому ми повинні максимально усунути можливості для суб'єктивних рішень податкових органів завдяки універсальній податковій ставці у розмірі 20%. Така система з єдиною ставкою і широкою базою оподаткування значно спрощує податкові процедури і робить їх зрозумілими для всіх. Прості і зрозумілі правила, які застосовуються до всіх платників, є кращим способом подолати корупцію і відновити довіру до системи», - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів почав роботу над податковою реформою і новою редакцією Податкового кодексу у квітні поточного року. Податкова реформа є однією з ключових реформ, визначених основним кредитором країни Міжнародним валютним фондом.

На поточний момент існує два основних проекти податкової реформи – урядовий і парламентський. Обидва проекти передбачають зниження податкових ставок. Проте урядовий проект передбачає поступове зниження ставок і зростання дефіциту бюджету до 60 млрд грн. Парламентський проект є більш ліберальним, передбачає різке зниження ставок, що, за підрахунками аналітиків, може сформувати дефіцит у розмірі не менш як 200 млрд грн.