У Євросоюзі посилять контроль за інтернет-платежами після терактів у Парижі

Влада Євросоюзу має намір посилити контроль над анонімними платежами, проведеними через інтернет і за допомогою передплачених карток, а також операціями у віртуальних валютах, щоб ускладнити використання цих каналів для фінансування тероризму, повідомляє Reuters.

За даними агентства, заходи щодо посилення контролю планують обговорити на зустрічі міністрів юстиції і внутрішніх справ країн ЄС, яка відбудеться 20 листопада в Брюсселі.

Як випливає з чернетки плану наради, що опинився в розпорядженні Reuters, учасники зустрічі мають намір запропонувати Єврокомісії заходи щодо посилення контролю над небанківськими платежами, у тому числі транзакціями через інтернет, платежами за допомогою біткоінів та інших віртуальних валют, золота і дорогоцінних металів та передплачених карт.

Крім того, в документі повідомляється, що міністри ЄС планують вжити заходів щодо «приборкання незаконної торгівлі культурними цінностями», передає РБК.

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Раніше повідомлялося, що після терактів у Парижі влади країн G7 задумалися над посиленням правил використання біткоінів та інших віртуальних валют, а міністри фінансів країн, що входять до G7, вже обговорювали цю тему на окремій зустрічі під час саміту G20 в Анталії.