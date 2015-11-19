Bloomberg: падіння реальних зарплат росіян стало рекордним за 16 років

Реальна нарахована зарплата, тобто купівельна здатність грошей, які отримує середній російський працівник, у зв'язку із зміною цін на споживчі товари і послуги впала в жовтні 2015 року в річному вирахуванні на 10,9% (середня номінальна зарплата зросла на 3% до 33,24 тис. руб.), випливає зі звіту Росстату. Таким чином, падіння виявилося сильнішим, ніж випливало з консенсус-прогнозу аналітиків, згідно з яким розмір реальної зарплати повинен був скоротитися на 9,7%, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

Сьогодні ж стало відомо, що Росстат погіршив дані про зменшення розміру реальної зарплати у вересні. Раніше вважалося, що за перший місяць осені реальна зарплата середнього росіянина зменшилася в річному обчисленні на 9,7%, за новими даними вона знецінилася відразу на 10,4%. Таким чином, вересень—жовтень стали найгіршою для гаманців росіян парою місяців 2015 року — порівнянними темпами реальна зарплата в РФ скорочувалася тільки в березні, коли вона впала відразу на 10,6%.

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За оцінкою Bloomberg, скорочення реальної нарахованої зарплати в жовтні стало найсильнішим з 1999 року. Це ж підтверджує і оцінка Інституту економічної політики імені Єгора Гайдара (ІЕП). У березневому огляді, експерти ІЕП називали найгіршою з 1999 року динаміку скорочення реальних зарплат у лютому 2015 року. Тоді це значення становило 10%, у жовтні падіння посилилося до 10,9%. За даними експертів, в розпал кризи 2009 року реальна заробітна плата зменшилась у річному вираженні не більше ніж на 5,4%.

Після початку кризи 1998 року ціни в Росії росли швидше номінального заробітку росіян, і в результаті до початку 1999 року реальна зарплата середнього росіянина скоротилася в річному обчисленні майже на 30%. На початку 1999 року зростання цін продовжилося (тільки в січні інфляція становила 8,4%), і за підсумками першого кварталу реальні зарплати росіян виявилися більш ніж на 40% нижче докризового рівня.

У цілому за січень—жовтень 2015 року реальна зарплата росіян скоротилася (порівняно з тим же періодом 2014 року) на 9,3%. Раніше заступник голови Мінпраці Любов Єльцова прогнозувала, що за підсумками 2015 році розмір реальної зарплати в Росії зменшиться на 9,8%, а на рівень 2014 року вдасться повернутися лише в 2018 році.

Пізніше Мінекономрозвитку в своєму макроекономічному прогнозі на 2016-2018 роки (опинився в розпорядженні «Ведомостей») повідомило, що через високу інфляцію, за якою не встигають індексація пенсій і зарплат бюджетників, доходи росіян залишаться нижче рівня 2014 року і в 2018 році.

Погіршує ситуацію те, що падає не тільки реальна зарплата, але і взагалі реальні грошові доходи росіян, тобто доходи за вирахуванням обов'язкових платежів з поправкою на інфляцію. У жовтні 2015 року вони скоротилися в річному обчисленні на 5,6%, гірше було тільки в травні, коли доходи росіян впали відразу на 6,3%.

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За даними Росстату, реальні доходи росіян знижуються 12 місяців підряд: в останній раз їхній приріст у річному обчисленні відзначався в жовтні 2014 року. У січні 2015 року доходи росіян скоротилися в річному обчисленні на 0,7%, в лютому і березні — на 1,6%, в квітні — на 3,9%, а в травні — на 6,3%, в червні — на 3%, в липні — на 2%, в серпні — на 5,3%, а у вересні — на 4%. За підсумками перших десяти місяців 2015 року доходи населення Росії скоротилися на 3,5%, тоді як за весь 2014 рік — на 0,7%.