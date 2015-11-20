Moody's підвищило урядовий рейтинг емітента України

Прогноз рейтингу був змінений з негативного на стабільний, йдеться в повідомленні на сайті агентства.

Зазначається, що рейтинг емітента Fininpro було також підвищено до "Caa3" з "Са", відповідно до рейтингу уряду.

Разом з тим, агентство залишило рейтинг на рівні "Са" за урядовими облігаціями у $3 млрд, виплата яких має відбутися у грудні 2015 року.

Moody's також підвищило кредитний ліміт країни для облігацій в іноземній валюті до "Caa2" з "Caa3", в той час як кредитний ліміт країни для депозитів в іноземній валюті залишився без змін на рівні "Са". Кредитний ліміт країни для боргу і депозитів у національній валюті залишилися також без змін на рівні "Caa2".

Серед причин, які вплинули на підвищення рейтингів Moody's виділяє врегулювання ситуації із реструктуризацією приватних євробондів у $15 млрд, випущених під гарантії уряду, а також прогрес у політичних та економічних реформах в рамках програми Міжнародного валютного фонду.

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Рішення Moody's, щоб призначити стабільний прогноз за рейтингом уряду емітента "Caa3" відображає поточний баланс ризиків, беручи до уваги як сильну зовнішню позицію (в тому числі пом'якшення вимог з обслуговування боргу в найближчі роки), так і триваючу багатосторонню/двосторонню фінансову підтримку, проти досить тендітної політичної та економічної ситуації, що фіксувалася раніше.

Зазначається, що "російський" борг у $3 млрд не увійшов до списку тих, що підлягають реструктуризації, тому він продовжує нести досить високі ризики.

В агентстві також зазначили, що реструктуризація покращує вимоги з обслуговування боргу України та зовнішньої ліквідності.

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Відповідно до класифікації Moody's, боргові зобов'язання з рейтингом "Caa" вважаються такими, що мають дуже низьку якість і схильні до високого кредитного ризику. Зобов'язання з рейтингом "Ca" є високо спекулятивними і, ймовірно, знаходяться у стані дефолту або близькі до нього.

Раніше УНІАН повідомляв, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CCC".

Згідно з повідомленням, також Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті на рівні "ССС", а короткостроковий рейтинг в іноземній валюті підвищено до "С" з "RD".

За оцінками Fitch, боргова стійкість України поліпшилася, а зниження потреби в рефінансуванні боргів і продовження підтримки офіційних кредиторів дає певний перепочинок і знижує ризик суверенної боргової кризи в коротко- і середньостроковій перспективі.