Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 листопада встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2383.9146 (19 листопада – 2391.3585)

100 EUR – 2547.6895 (19 листопада – 2550.6230)

10 RUR – 3.6725 (19 листопада – 3.6916)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 19 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,80/23,90 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,4850/25,5890 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3680/0,3700 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,8391 грн/дол., до цього часу було укладено 553 угоди на суму 362,27 млн дол.