Після 8 місяців порушення банки майже виконали вимоги НБУ щодо капіталу

Раніше банківська система вісім місяців поспіль не виконувала норматив адекватності капіталу, який у вересні знизився до 7,09% за встановленого НБУ мінімально допустимому значення 10%.

За інформацією регулятора, без врахування неплатоспроможних банків норматив достатності капіталу за підсумками жовтня виконується і становить 11,7%.

НБУ пояснює поліпшення нормативу зростанням регулятивного капіталу, який у жовтні по системі банків зріс на 27,8 млрд грн за рахунок виходу з банківської системи «Дельта банку» і внесків у капітал «Правекс-Банку».

Також регулятор відзначає значне зростання показників ліквідності. Зокрема, у жовтні миттєва ліквідність зросла до 70,64%, поточна - до 80,59%, короткострокова - до 88,3%.

У той же час, НБУ відзначає зростання нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами до 46,36% при допустимому максимумі в 25%. Регулятор попереджає, що надмірне кредитування пов'язаних осіб – це ризик для стабільності системи, але запевняє, що веде активну роботу з банками щодо виявлення заборгованості пов'язаних осіб та її погашення, розраховуючи виправити ситуацію за три роки.

В цілому, як відзначає НБУ, динаміка нормативів свідчить про початок стабілізації на банківському ринку.

Також повідомляється, що по ряду банків з першої двадцятки, діагностика яких показала недостатність капіталу, належить затвердження планів врегулювання ситуації до кінця 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банківської системи України подолав встановлене НБУ мінімально допустиме значення в 10% в лютому цього року, знизившись до 7,37% на 1 березня.

Раніше до цієї дати НБУ зобов'язав банки провести справедливу оцінку за всіма активними банківськими операціями і сформувати резерви в повному обсязі, одночасно звільнивши банки від заходів впливу за порушення ряду нормативів і зобов'язавши банки поетапно усунути порушення.