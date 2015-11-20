"Борг Януковича": Москва чекає від Києва відповіді на свою пропозицію

Росія чекає офіційної відповіді щодо пропозиції про реструктуризацію боргу від України та інших сторін, кому було запропоновано стати гарантами, повідомив РИІА Новости прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Пропозиція російської сторони було сформульовано президентом Путіним. Відповідно, ми повинні отримати відповідь української сторони про готовність і відповідь від тих країн, яким запропоновано стати гарантами цієї схеми реструктуризації. Будь-яких інших пропозицій російська сторона не озвучувала", — сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи РФ погоджуватися на пропозиції, які раніше озвучив прем'єр України Арсеній Яценюк.

"Борг є суверенним, він підлягає оплаті, несплата цього боргу буде означати дефолтну ситуацію", — додав Пєсков.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що Київ не буде платити РФ 3 мільярди доларів боргу та інших умов реструктуризації російська сторона не отримає.

За словами Яценюка, базова умова — зменшення боргу на 20%, перенесення виплати всіх боргів на чотири роки. В іншому разі, заявив він, Україна введе мораторій на сплату боргу.

Україна 13 листопада завершила реструктуризацію частини боргу, яка зачепила цінні папери на 15 мільярдів доларів, з яких 3 мільярди доларів було списано.

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РФ не прийняла участь в реструктуризації і заявила, що вважає український борг перед собою суверенним, а не комерційним.

Пізніше Росія запропонувала Україні реструктурувати борг на 3 мільярди доларів, сплачуючи по 1 мільярду в 2016-2018 роках за умови надання гарантій від влади США або ЄС або одного з міжнародних фінансових інститутів.