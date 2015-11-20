У жовтні ПриватБанк виплатив у Донецькій і Луганській областях 517 млн ​​грн пенсій

У жовтні на пенсійні картки клієнтів Донецької та Луганської областей виплачено близько 517 млн ​​грн пенсій. Як повідомили в ПриватБанку, сьогодні в Східному регіональному управлінні банку на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей працюють 92 банківських відділення. 16 відділень ПриватБанку обслуговують своїх клієнтів практично в прифронтовій зоні АТО.

«Якісне банківське обслуговування – це необхідна умова нормальної життєдіяльності прифронтових міст, і ми не тільки розширюємо мережу відділень на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, а й прагнемо зробити обслуговування для своїх клієнтів доступним, комфортним і зручним. І для цього зовсім не потрібно їздити до клієнтів на броньовиках», – говорить директор Східного РУ ПриватБанку Едуард Мізін.

За даними банку, сьогодні за допомогою ПриватБанку отримують пенсії 26% пенсіонерів Донецької та Луганської областей (понад 290 тис. осіб). Ще близько 113 тис. жителів Донецької та Луганської областей отримують через картки ПриватБанку соціальні виплати. Тільки за останній квартал у Східному регіоні було відкрито клієнтами більше 20 тис. нових пенсійних і соціальних карток ПриватБанку.

На сьогодні в Україні свою пенсію за допомогою пенсійних карток і рахунків ПриватБанку отримують понад 3,14 млн. осіб. Згідно з даними Пенсійного фонду України, загальна кількість пенсіонерів становить 13,6 млн осіб.