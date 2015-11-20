Гривня знову впала нижче 24 за долар

У п'ятницю, 20 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 24,05/24,12 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За його словами, НБУ вчетверте за поточний тиждень оголосив аукціон з продажу 50 млн дол. валюти

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 25,6990/25,7720 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3700/0,3720 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 23,9487 грн/дол., на цей час укладено 41 угоду на суму 14,10 млн дол.