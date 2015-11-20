Гривня знову впала нижче 24 за долар
12:30, 20 листопада 2015Фінанси
532
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,6990/25,7720 грн/євро
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 23,9487 грн/дол. / Фото dt.ua
У п'ятницю, 20 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 24,05/24,12 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За його словами, НБУ вчетверте за поточний тиждень оголосив аукціон з продажу 50 млн дол. валюти
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 25,6990/25,7720 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3700/0,3720 грн/рубль.
Читайте такожНацбанк зміцнив офіційну гривню
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 23,9487 грн/дол., на цей час укладено 41 угоду на суму 14,10 млн дол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter