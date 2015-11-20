Відтік коштів з фондів, що інвестують у Росію, зріс удвічі: за тиждень пішло більше $90 мільйонів

Інвестори за тиждень з 12 по 18 листопада вивели з усіх фондів, орієнтованих на російські активи (у всіх регіонах світу) 91,9 мільйона доларів проти відтоку в 40,7 мільйона доларів тижнем раніше.

Про це свідчать дані організації, яка відстежує притік і відтік коштів у інвестиційні фонди та розподіл коштів - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), наведені в огляді компанії "Сбербанк-КІБ", пише Прайм.

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З фондів, які інвестують тільки в Росію (у регіональному розрізі) - в російські акції – виведено 47,9 мільйона доларів проти відтоку в 15,8 мільйона доларів тижнем раніше.