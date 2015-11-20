Нацбанк для зміцнення гривні продовжить продаж доларів на ринку

Про це повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.

Цього тижня НБУ вже тричі проводив аукціони з продажу валюти - 17, 18 і 19 листопада, під час яких продав банкам 33,6 млн дол. США.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 24,05/24,12 грн/дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 23,9487 грн/дол., на цей час було укладено 41 угоду на суму 14,10 млн дол.

Українська гривня в лютому цього року знецінилась до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. Після введення НБУ ряду обмежень й отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21-23 грн/дол. й трималася в цьому коридорі більш ніж півроку.

В останні тижні діапазон коливань курсів на міжбанківському валютному ринку зсунувся в бік здешевлення гривні, що в НБУ пояснили проведенням в Україні місцевих виборів.