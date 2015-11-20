Moody's прогнозує зростання економіки України з 2016 року на рівні 2%

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service очікує, що економіка України за умови продовження реформ зможе зростати в середньому до 2% на рік, починаючи з 2016 року. Як наголошується в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті, це дозволить Україні покращити свої рейтингові позиції та закріпити стабільний прогноз по рейтингах.

Раніше Moody's підвищило суверенний рейтинг України до "Caa3" з "Ca", змінивши прогноз за рейтингом з "негативного" до "стабільного".

"Ми очікуємо подальшого зростання економіки в середньому на 2% на рік, хоча це потребує виконання цілої низки умов, зокрема, продовження структурних реформ, реалізацію антикорупційної стратегії та досягнення позитивної боргової динаміки", - підкреслили в Moody's.

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Як повідомляв УНІАН, підвищення рейтингів України також здійснили міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings і Standard & Рoor's Ratings Services. Підвищення рейтингів стало можливим на тлі завершення процесу реструктуризації частини держборгу країни. Міністерство фінансів вітало рішення рейтингових агентств.

Україна та Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. 27 серпня. Пізніше, 14 жовтня, в Лондоні пройшли збори з утримувачами єврооблігацій України. Близько 75% власників українських євробондів, що підлягають реструктуризації, погодилися з умовами реструктуризації – списанням частини боргу, пролонгацією платежів і обміном бондів на нові папери з виплатою у 2019-2027 роках за ставкою 7,75%.