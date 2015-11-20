МВФ заявляє про поглиблення взаєморозуміння з Києвом і має намір продовжити переговори

Про це йдеться у заяві місії, переданій УНІАН.

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Коментуючи результати проведених у Києві зустрічей, глава місії Рон ван Руден зазначив: «Місія продовжила конструктивні переговори з керівництвом країни за тими напрямами, які необхідно завершити в рамках другого перегляду виконання програми EFF. Значна робота проведена на технічному рівні. Вона сприяла поглибленню взаєморозуміння щодо запланованої податкової реформи та її впливу на бюджет 2016 року, - зазначив ван Руден. - У цьому зв'язку вкрай важливо, щоб уряд представив на розгляд Верховної Ради проект бюджету, погоджений із завданнями програми реформ, спрямованими на зниження дефіциту бюджету і розмір державного боргу до безпечного рівня».

Ван Руден підкреслив, що прийняття такого бюджету також є важливим, оскільки виконання поставлених завдань потребує системних заходів по розширенню бази оподаткування та оптимізації витрат.

«Надійна фіскальна позиція у поєднанні з заходами, спрямованими на оздоровлення банківської системи і прискорення економічних реформ, є критично важливими для закріплення фінансової стабільності та створення основи для потужного і стійкого зростання», - підкреслив глава місії МВФ.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня поточного року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.

Другий перегляд програми проходив у два етапи. Місія фонду працювала у Києві у вересні та 2 жовтня припинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік.

В листопаді переговори поновилися. Результатом роботи оціночної місії має стати доповідь про хід реформ, який розгляне Рада директорів фонду. За рішенням Ради директорів Україна отримає чи не отримає третій транш кредиту в обсязі 1,7 млрд дол. Отримання цих коштів до кінця року є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від ЄС і Світового банку.