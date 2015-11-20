Нацбанк сьогодні продав банкам $21 мільйон за курсом 23,96 гривні/долар

Національний банк України на валютному аукціоні 20 листопада продав банкам 21,2 мільйона доларів. Середньозважений курс аукціону склав 23,9622 гривні/долар, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, всього банки подали заявки на 40 мільйонів доларів. Мінімальний курс, запропонований банками, становив 23,90 гривні/долар, максимальний – 24,02 гривні/долар, за мінімальним курсом було продано 19,3% валюти.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України четвертий день поспіль проводить аукціони на міжбанківському валютному ринку з продажу валюти.

На валютному аукціоні 17 листопада НБУ продав банкам 5,3 мільйона доларів, 18 листопада – 13,1 мільйона доларів, 19 листопада - 15,2 мільйона доларів.

Аукціони покликані заспокоїти надмірні коливання курсу гривні на валютному ринку.