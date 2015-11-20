Коливання на валютному ринку України спричинені надлишком гривні - експерти

Коливання на валютному ринку України спричинені посиленням девальваційних очікувань у зв'язку з відставанням від графіка за програмою з Міжнародним валютним фондом на тлі надлишку готівкової гривні в обігу.

Таку думку висловили опитані УНІАН експерти.

Керівник аналітичного відділу компанії ICU Олександр Вальчішен пояснив коливання на валютному ринку зростанням девальваційних очікувань на ринку в зв'язку з відставанням від графіка за програмою з Міжнародним валютним фондом. Він нагадав, що цього року було заплановано отримання 4 траншів кредиту, але Україна отримала тільки 2, при цьому умови для отримання наступних траншів наразі не виконані.

"Думаю, що ринок заспокоїться щойно буде прийнято збалансований бюджет, узгоджений з МВФ. Якщо ви пам'ятаєте, минулого року програму з Фондом підписали, коли фінансова система почала розвалюватися, після девальвації. Я думаю, що цього року розумні політики не мають допустити повторення історії. Щоб фінансова система валилася з-за втечі з гривні в долар, девальвації і інфляції", - пояснив експерт.

Заступник гендиректора рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг" Віталій Шапран пояснив ситуацію на валютному ринку низкою факторів, серед яких надлишок готівкової гривні в обігу на тлі проведення місцевих виборів і мільярдних виплат Фонду гарантування вкладів фізосіб по неплатоспроможним банкам, а також експорт, що скорочується і пов'язане з цим зниження валютних надходжень у країну. При цьому він зазначив, що Національний банк України досить обмежений в інструментарії для підтримки гривні.

"Немає можливості проводити масштабні інтервенції за рахунок золотовалютних резервів. Якщо МВФ і далі буде накладати обмеження на витрачання резервів, то інформація про те, чи отримаємо ми черговий транш чи ні, буде надавати все менший вплив на валютний ринок", - зазначив експерт.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 24,05/24,12 гривні/долар.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 23,9487 гривні/долар, до цього часу була укладена 41 угода на суму 14,10 мільйона доларів.

Поточного тижня НБУ чотири дні поспіль проводив аукціони з продажу валюти - 17, 18, 19 і 20 листопада, в ході яких продав банкам 54,8 мільйона доларів США.

Гривня в лютому цього року знецінилася до долара США за офіційним курсом до історичного мінімуму в 30,01 гривні/долар. Після введення НБУ ряду обмежень і отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми гривня зміцнилася до 21-23 гривні/долар і утримувалася в цьому коридорі більш ніж півроку.

В останні тижні діапазон коливань курсів на міжбанківському валютному ринку зсунувся в бік здешевлення гривні, що в НБУ пояснили проведенням в Україні місцевих виборів.

Оціночна місія МВФ прибула до Києва 12 листопада для продовження дискусії з українською владою про економічні реформи за підтримки Фонду. Попередня місія МВФ у жовтні завершила свою роботу в Україні без прийняття рішення про подальшу співпрацю з нашою країною.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів терміном на 4 роки 11 березня. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня.