Нацбанк знову ослабив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 23 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2398,4576 (20 листопада – 2383,9146)

100 EUR – 2563,4715 (20 листопада – 2547,6895)

10 RUR – 3,6975 (20 листопада – 3,6725)

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Як повідомляв УНІАН, 20 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,00/24,07 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,6600/25,7330 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3700 /0,3720 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 23,9845 гривні/долар, на цю годину було укладено 473 угоди на суму 220,27 мільйона доларів.