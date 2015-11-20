Мінфін: агентства підвищили рейтинг України завдяки успішній реструктуризації

Підвищення суверенного рейтингу України міжнародними рейтинговими агентствами є прямим результатом проведення реструктуризації зовнішнього боргу країни, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Мінфін підкреслює, що підвищення рейтингів – важливий крок для повернення на міжнародний ринок капіталу в середньостроковій перспективі згідно з умовами програми з Міжнародним валютним фондом.

Крім цього, підвищення рейтингів країни полегшить доступ до міжнародних кредитних ресурсів для українських компаній і банків та дозволить їм оптимізувати свою роботу на вітчизняному і міжнародному ринках.

Також Мінфін нагадує, що завдяки проведеній реструктуризації Україна знизила суму боргу на 3 мільярди доларів і відстрочила виплату 8,5 мільярда доларів на період після 2018 року.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародні рейтингові агентства Moody's Investors Service, Fitch Ratings і Standard & Poor's Ratings Services підвищила суверенний рейтинг України на тлі завершення реструктуризації державного боргу.

Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. 27 серпня. 14 жовтня в Лондоні пройшли збори з утримувачами єврооблігацій України, на якому більше 75% власників українських євробондів, що підлягають реструктуризації, погодилися із запропонованими умовами.

"Російські" облігації не увійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі.

16 листопада президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова розстрочити платіж по боргу України на 2016-2018 роки по 1 мільярду доларів на рік за умови, що західні партнери нададуть гарантії. Посилаючись на переговори з главою МВФ Крістін Лагард, Путін заявив, що це навіть кращу пропозицію, ніж просив фонд, який нібито говорив про відстрочку для України на 1 рік.

За інформацією Міністерства фінансів України, поки жодних офіційних пропозицій від російської сторони щодо реструктуризації боргу на 3 мільярди доларів не надходило. Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що якщо Росія не погодиться на реструктуризацію, то уряд оголосить мораторій на виплату цього боргу.

Міжнародний валютний фонд у своїй заяві 19 листопада повідомив, що очікує вирішення питання боргу України перед РФ за допомогою прямих переговорів між українськими і російськими властями.