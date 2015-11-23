Тристороння зустріч ЄС-Україна-РФ з питань ЗВТ відбудеться в грудні в Брюсселі

09:53, 23 листопада 2015
Фінанси
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Зустріч відбудеться за участю представників міністерств України, Росії та профільних чиновників Єврокомісії.

REUTERS

Тристороння зустріч з питань запровадження з 1 січня 2016 року режиму вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом за участю російської сторони відбудеться напочатку грудня в Брюсселі, повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України - торговий представник України Наталія Микольська.

За її словами, зустріч пройде за участю представників міністерств України, Росії та профільних чиновників Єврокомісії.

"Готуємося до тристоронньої міністерської зустрічі у форматі ЄС-Україна-Росія про торговельної частини Угоди про асоціацію. Зустріч пройде на початку грудня в Брюсселі. Деталі пізніше", - написала Микольська.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України та Єврокомісія не має наміру відкладати імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ратифіковану всіма країнами-членами Європейського Союзу. Складовою частиною документа є введення з 1 січня 2016 року зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

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Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. У той же час, європейські товари в Україні продовжують обкладатися митом. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.

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6 листопада прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслив, що режим вільної торгівлі з Євросоюзом буде введено в рамках імплементації Угоди про асоціацію з ЄС і набуде чинності з 1 січня 2016 року, незалежно від претензій третіх країн, особливо Росії.

А тепер до звіту #зрадазрада про найважливіші події, про те, що залишилось поза увагою громадськості.В ці дні звіти на...

Posted by Nataliya Mykolska on 22 листопад 2015 р.
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