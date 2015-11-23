Падіння економіки України з початку року склало майже 12%

Падіння економіки України за підсумками 10 місяців поточного року склало 11,8%, при цьому за підсумками року падіння сповільниться до 10%, падіння промвиробництва до 13,5-13,7%.

Про це йдеться в оцінці поточних макроекономічних тенденцій, зробленої фахівцями Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

"Зведений індекс виробництва товарів та послуг за підсумками січня-жовтня скоротився на 13,5%, відповідно падіння ВВП за розрахунками Мінекономрозвитку оцінюється в 11,8% проти падіння ВВП у вересні на рівні 12,6%, - йдеться в матеріалах Мінекономрозвитку. – Беручи до уваги позитивні тенденції розвитку реального сектору економіки, до кінця року ми залишаємо наші очікування щодо уповільнення падіння економіки за підсумками року на рівні 10% "плюс-мінус" один процентний пункт. Також без змін ми залишаємо очікування уповільнення падіння промисловості на рівні 13,5-13,7%".

За оцінками міністерства, на поточний момент позитивні тенденції відновлення демонструють всі галузі промисловості в Україні, особливо - транспорт, видобувна промисловість і харчова промисловість.

"У цілому ми оцінюємо падіння промвиробництва за підсумками 10 місяців на рівні 15,4% проти 16,6% у вересні", - сказано в документах Мінекономрозвитку.

При цьому у відомстві зазначають, що на користь відновлення зіграло перемир'я на Донбасі, підвищення соціальних стандартів з 1 вересня і, як наслідок, підвищення соціальних очікувань домогосподарств, поліпшення фінансових результатів підприємств, а також відносна лібералізація банківського ринку. Разом з тим, негативними факторами залишаються значна частка тіньової економіки, падіння цін на ключових для України ринках, а також низька інвестиційна активність.

"Основним ризиком для України є відновлення активних бойових дій на сході, дефіцит енергоресурсів, подальше падіння цін на світових ринках сировини, розбалансування ситуації на грошово-валютному ринку", - наголосили в Мінекономрозвитку.

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Як повідомляв УНІАН, ВВП України в третьому кварталі 2015 року, за оцінками Національного банку України, які збігаються з оцінками одного з найбільших кредиторів України – Світового банку, порівняно з попереднім кварталом і з урахуванням сезонного фактора зріс на 1%.

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Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%. Національний банк прогнозує падіння ВВП України в 2015 році на 7,5%.

Разом з тим ключові рейтингові агентства, а також основні кредитори України прогнозують падіння економіки за підсумками року на рівні 9-12%.