Україна готує черговий позов у СОТ проти Росії

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України готує черговий позов проти Російської Федерації в рамках спільної участі у Всесвітній торговій організації, повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговельний представник України Наталія Микольська.

"Протягом тижня будемо готуватися до консультацій в рамках СОТ про рішення торгового спору з Росією, а також готуємо матеріали до нового спору", - повідомила Микольська.

При цьому вона не уточнила деталі та теми нових претензій України до РФ, пославшись на публікацію подробиць найближчим часом.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня Україна подала позов у Всесвітню торговельну організацію проти Росії про торгові обмеження щодо вагонів та стрілочних переводів вітчизняного виробництва. Позов став першим в загальному пакеті претензій, які готує Україна. Суть позову України в тому, що експорт українських вагонів та стрілочних переводів через торговельних обмежень, введених Росією, скоротився з 1,7 мільярда доларів в 2013 році до 51 мільйона доларів протягом 7 місяців 2015 року.

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Раніше Україна внесла на розгляд Комітету Всесвітньої торговельної організації по технічних бар'єрах пропозицію проаналізувати введену Росією заборону на ввезення кондитерських виробів, молочної та сокової продукції, включаючи дитяче харчування, а також пиво українського походження.