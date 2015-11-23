Нацбанк планує розширити використання електронних грошей в Україні

Національний банк в рамках виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року планує розширити можливості використання електронних грошей в Україні, зокрема шляхом забезпечення доступу до ринку міжнародних систем інтернет-розрахунків.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на проект постанови Правління НБУ "Про внесення зміни до Положення про електронні гроші в Україні".

Зокрема, проектом передбачається надання права фізичним особам отримувати від нерезидентів електронні гроші, випущені за межами України.

"Дія регуляторного акта поширюватиметься на фізичних осіб, які мають намір отримувати електронні гроші, випущені емітентами-нерезидентами, з використанням міжнародних систем інтернет-розрахунків, які внесені до Реєстру платіжних систем", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Нацбанку, ліцензії на здійснення переказів у гривні без відкриття рахунків мають 27 небанківських фінансових установ: "Глобалмані", "Ай Ті Фінанс", "Універсальні платіжні рішення", "Запорожсвязьсервис", "Укрфінстандарт", "Платіжний центр", "Фенікс", "Финод", "Вап-капітал", "Е-пей", "Пост Фінанс", "ВМ-Фактор", "Сучасні розрахункові системи", "Сучасні кредитні технології", "МБК", "МСБ Фінанс", "Перша українська платіжна система", "ОМП – 2013", "Контрактовий дім", "Центр інтернет платежів", "Фінтеко", "Фінансова компанія №1", "НСП", "Тріолан.Мані", "Європейська платіжна система", "Фінансова компанія Абсолют фінанс", "Абекор".