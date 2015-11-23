Нацбанк видав восьми небанківським фінустановам ліцензії на обмін валют

Національний банк України вперше за останні два роки видав генеральні ліцензії на діяльність з обміну валют восьми небанківським фінансовим установам, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, ліцензії отримали фінансові компанії "Октава Фінанс", "Стандард Фінанс Груп", "Фінансовий Світ", "Магнат", "Прайд ", "Смарт Фінексперт", "Конверсія", "Альфа - Інвест Груп".

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України планує посилити вимоги для діяльності небанківських установ, які здійснюють обмін валют. За останні два роки Національний банк не видав жодної ліцензії на здійснення валютно-обмінних операцій. За даними НБУ, на сьогодні в Україні діяльністю з обміну валют займаються чотири небанківських установ, що мають близько 1 850 структурних підрозділів.

У серпні співробітники податкової міліції, прокуратури та управління Міністерства внутрішніх справ Києва виявили та вилучили в ході обшуку в незаконних пунктах обміну валют 4 мільйони доларів і 7 мільйонів гривень.

У липні співробітники Служби безпеки України спільно зі столичною прокуратурою викрили в Києві діяльність організованої групи, яка контролювала масштабний нелегальний бізнес обміну валют. Добовий оборот валюти, яка виводилася "в тінь", становив більше 3 мільйонів доларів. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 800 тисяч доларів, 40 тисяч євро та 100 тисяч гривень.