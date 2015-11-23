Вкладникам "Інтеграл-банку" призупинили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 23 листопада припинив виплати гарантованих сум вкладникам "Інтеграл-банку", повідомляється на сайті фонду.

"Враховуючи необхідність завершення фондом повного технологічного циклу формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування в період ліквідації банку, з 23.11.2015 будуть припинені виплати коштів вкладникам "Інтеграл-банку" через установи "Приватбанку", - йдеться в повідомленні.

Фонд зазначає, що інформація про дату початку виплат буде оголошена на офіційному сайті фонду, а також на сайті "Інтеграл-банку".

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 15 вересня ввів тимчасову адміністрацію в банк "Інтеграл-банк" на підставі визнання Національним банком України цього банку неплатоспроможним.

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"Інтеграл-банк" працює на ринку України з 1994 року і входить до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. Основним власником банку є Кирило Торішній, який володіє прямо та опосередковано через інвесткомпанію "Інвестиційно-торговий союз" 48,5705% акцій банку.