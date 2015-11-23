Гривня на міжбанку торгується по 24,20 за долар

У понеділок, 23 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 24,10/24,20 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,6180/25,7720 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3630/0,3650 гривні/рубль.

Читайте такожНацбанк знову ослабив офіційну гривню

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 24,1270 гривні/долар, на цю годину укладено 32 угоди на суму 5,14 мільйона доларів.