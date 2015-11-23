Нацбанк продовжує вкидати на ринок долари для зміцнення гривні

Національний банк України сьогодні, 23 листопада, анонсував проведення аукціону з продажу банкам валюти на міжбанківському валютному ринку в обсязі до 50 мільйонів доларів, повідомили УНІАН учасники ринку.

Минулого тижня НБУ чотири рази проводив аукціони з продажу валюти - 17, 18, 19 та 20 листопада, в ході яких продав банкам 54,8 мільйона доларів США.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 20 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,00/24,07 гривні/долар.

В останні тижні діапазон коливань курсів на міжбанківському валютному ринку зсунувся в бік здешевлення гривні, що в НБУ пояснили проведенням в Україні місцевих виборів.

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Українська гривня в лютому цього року знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 гривні/долар. Після введення НБУ ряду обмежень та отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21-23 гривні/долар і утримувалася в цьому коридорі більш ніж півроку.