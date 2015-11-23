Гривня закрила міжбанк на рівні 24,05 за долар
17:39, 23 листопада 2015Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,4940/25,5980 грн/євро
REUTERS
У понеділок, 23 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 23,95/24,05 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 25,4940/25,5980 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,365ф0/0,3670 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 24,0636 грн/дол., до цього часу було укладено 545 угод на суму 319,08 млн дол.
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