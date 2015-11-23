Нацбанк опустив офіційну гривню нижче 24 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 24 листопада встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2406.3619 (23 листопада – 2398.4576)

100 EUR – 2558.2033 (23 листопада – 2563.4715)

10 RUR – 3.6684 (23 листопада – 3.6975)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 23 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,95/24,05 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,4940/25,5980 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3650/0,3670 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,0636 грн/дол., до цього часу було укладено 545 угод на суму 319,08 млн дол.