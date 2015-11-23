Російський рубль впав через рішення Заходу продовжити санкції та дешеву нафту

Російський рубль у мінусі на торгах понеділка, реагуючи на негативну внутрішньоденну динаміку нафти і наміри Заходу продовжити санкції проти Росії, що провокує вихід з рублевих активів спекулянтів, які заходили в них минулого тижня через надії на пом'якшення економічних обмежень у світлі можливого співробітництва РФ і західних країн у боротьбі з тероризмом.

Західні лідери під час неформальної зустрічі на саміті G20 в Туреччині минулого тижня домовилися продовжити санкції проти Росії, введені за її участь у збройному конфлікті в Україні, ще на півроку до липня 2016 року, сказало Рейтер високопоставлене джерело в дипломатичних колах.

Одночасно нафта марки Brent падала сьогодні до позначки $43,57, і на цьому тлі рубль досяг найгіршого за тиждень значення, дозволивши долару злетіти вдень до позначки 66,24.

До 17.45 МСК американська валюта торгувалася на московській біржі поблизу рівня 65,56 рубля, на 1,3 відсотка вище попереднього закриття.

Євро до 17.45 МСК оцінювався в 69,79 рубля, на 1,2 відсотка вище попереднього закриття.

Барель нафти Brent до цього часу оцінюється в $44,70, на 0,1 відсотка вище останніх котирувань п'ятниці, а американський сорт WTI залишався в мінусі, втрачаючи майже один відсоток і оцінюючись у $41,50 за барель.

Російський валютний ринок показав готовність до зміни настроїв, коли нафтові котирування різко змінили знак і Brent злетів на сесійний максимум $45,73 за барель після заяв Саудівської Аравії про готовність співпрацювати з країнами, що входять і не входять в ОПЕК, для досягнення стабільності нафтового ринку.

Рубль у відповідь відправив долар на сесійний мінімум 64,90, і йому не вистачило 15 копійок для ліквідації утвореного під час відкриття біржової сесії технічного розриву з останніми котируваннями п'ятниці.

Рублева ціна на нафту залишається поблизу позначки 2.900 за барель, тоді як прийнятними рівнями для російського бюджету і учасники ринку, і офіційні особи називали 3.100-3.200 рублів за барель.

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Індекс долара досяг сьогодні до кошика з 6 валют максимального з середини квітня рівня 99,98 пункту.

Долар зріс у відповідь на слабкість єдиної європейської валюти - євро досяг позначки $1,0599, мінімального значення за останні сім місяців на тлі очікувань вже наступного четверга прийняття подальших стимулюючих заходів Європейським центробанком у грудні, тоді як від ФРС ринки чекають підвищення процентної ставки, причому більшість учасників - на засіданні регулятора 15-16 грудня.

Зараз євро стабілізувався після падіння, пара євро/долар торгується біля $1,0640, що поруч з рівнями п'ятничного закриття.