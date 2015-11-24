Золото після досягнення п'ятирічного мінімуму знову дорожчає

Ціни на золото у вівторок демонструють помірну позитивну динаміку після досягнення напередодні мінімуму з лютого 2010 року на тлі подорожчання американської валюти і очікувань підвищення базової ставки Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.

Сьогодні вранці лютневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex дорожчав на 3,9 долара, або на 0,38%, - до 1070,7 долара за тройську унцію. У понеділок золото подешевшало на 0,9%, до 1066,8 долара за унцію, що є найнижчою позначкою з лютого 2010 року.

Вартість березневого ф'ючерсу на срібло зростала на 0,28% - до 14,11 долара за унцію. Напередодні срібло подешевшало на 0,5%, до 14,032 долара, що є мінімумом з серпня 2009 року, пише Прайм.

У понеділок інвестори звернули увагу на заяву голови Федерального резервного банку Сан-Франциско Джона Вільямса, який підтвердив ймовірність підвищення базової ставки в грудні. Це підштовхнуло долар вгору і чинило тиск на вартість металу.

"Зміцнення курсу долара і питання щодо темпів і траєкторії зміни процентних ставок є традиційними факторами, які обмежують потенціал цін на золото", - наводить видання The Wall Street Journal слова аналітиків INTL FCStone.