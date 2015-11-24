Київ скликає на 8 грудня кредиторів для переговорів щодо реструктуризації боргу

Київська міська державна адміністрація запропонувала держателям своїх п'ятирічних облігацій на 300 млн дол. з терміном погашення в 2016 році провести 8 грудня цього року переговори з питань реструктуризації боргу, який ввійшов в периметр загальної боргової операції, умови якої було узгоджено з Міжнародним валютним фондом, Комітетом кредиторів і оформлено в серпні нинішнього року.

Про це йдеться в повідомленні на ірландській фондовій біржі. Як очікується, зустріч пройде в Лондоні в офісі компанії White & Case.

Держателям бондів, як зазначається в повідомленні, запропонують обміняти папери на деривативи й суверенні бонди зі ставкою 7,75% з виплатою в 2019 і 2020 роках. Причому обсяг обміну розраховується таким чином: на кожні 1000 дол. номіналу старих паперів буде видано нові бонди на 375 дол. і деривативи на 200 дол.

«У разі, якщо власники бондів погодяться на такі умови, вони отримають додатково по 30 дол. деривативів на кожні 1000 дол. номіналу старих облігацій», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. 27 серпня. Після 14 жовтня в Лондоні пройшли збори з держателями єврооблігацій України, на яких більш як 75% держателів українських євробондів, що підлягають реструктуризації, погодилися із запропонованими умовами.

Кабінет міністрів України 11 листопада затвердив умови випуску нових євробондів і деривативів для завершення реструктуризації.

Муніципальний борг Києва ввійшов в периметр реструктуризації. Частковому списанню й обміну на нові папери підлягають два випуски муніципальних облігацій – на 250 млн дол. з терміном погашення в листопаді 2015 року і на 300 млн дол. з терміном погашення у липні 2016 року. 6 листопада Київ оголосив тимчасовий мораторій за будь-якими виплатами по муніципальних паперах.