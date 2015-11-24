Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди СОТ про спрощення торгівлі

Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію протоколу про зміни до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі, що передбачає спрощення процедур міжнародної торгівлі, повідомила прес-служба глави держави.

"Ратифікація Україною протоколу й введення в подальшому положень угоди покращить позиції нашої держави в рейтингах, пов'язаних із легкістю ведення бізнесу, а також дасть позитивний сигнал для учасників міжнародної торгівлі та інвестиційного співтовариства про створення Україною ефективного та прозорого торгового середовища зі зменшенням корупційної практики. При цьому реалізація положень угоди сприятиме більш активній інтеграції України з ЄС", - йдеться в повідомленні.

Протокол набуде чинності після виконання внутрішньодержавних ратифікаційних процедур двома третинами членів СОТ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 4 листопада ухвалила закон про ратифікацію протоколу про внесення змін до Марракеської угоди про створення Світової організації торгівлі.

Метою ухвалення закону є виконання Україною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності згаданого протоколу, та надання згоди на обов'язковість застосування Україною положень угоди про спрощення процедур торгівлі після набуття чинності.

Положення угоди спрямовані на спрощення митних процедур, зокрема, шляхом зменшення пов'язаних із ними фінансових витрат і скорочення часу їх здійснення, сприяння широкому застосуванню системи "єдиного вікна", процедури прискореної відправки товарів, підвищення публічності державних органів та зниження рівня корупції.

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На думку торгпреда України Наталії Микольської, угода СОТ дозволить усунути частину торгових бар'єрів, що заважають Україні реалізувати свій експортний потенціал і компенсувати втрату російського ринку збуту.